هيئة الترفيه تكشف تفاصيل فعاليات موسم الرياض حتى أول نوفمبر

كشفت الهيئة العامة للترفيه، تفاصيل فعاليات موسم الرياض، بدءا من اليوم الأربعاء، وحتى أول نوفمبر المقبل.

وقالت إن اليوم يشهد افتتاح الموسم وحفلة عالمية، وغدا الخميس سيكون الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي وفعاليات WWE، إلى جانب فعالية محمد عبده أرينا.

وتنطلق واجهة الرياض “RUSH “للألعاب الإلكترونية، الجمعة، يليها في 23 أكتوبر الجاري فعاليات كومبات فيلد، وفي يوم 24 انطلاق المربع، و26 أكتوبر انطلاق ونتر وندرلاند، ويوم 27 تدشين رياض سفاري.

وأضافت الهيئة، أن يوم 29 يشهد الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي الذي يستمر على مدى يومين حتى 30 أكتوبر، ويضم حفل لمحمد عبده في أرينا وفرقة الأوركسترا المصرية، على أن يكون الافتتاح الكبير أول نوفمبر.