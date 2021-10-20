نهائي القارة يجمع أكثر فريقين تحقيقا للقب

تحددت مساء اليوم، هوية طرفي نهائي بطولة دوري أبطال آسيا والذي سيجمع الهلال السعودي بضيفه بوهانج ستيلرز في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل بالعاصمة الرياض.

وسيجمع اللقاء المرتقب الفريقين الأكثر تحقيقاً لبطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث يحمل كل منهما ثلاث بطولات في خزائنه.

وكانت آخر ألقاب الهلال قبل موسمين عندما حسم اللقب من أرض اليابان، فيما حقق اللقبين التي تسبقه في نسختي 2000 و 1991.

فيما يعود التتويج الأخير للفريق الكوري إلى نسخة العام 2009 عندما حقق اللقب على حساب الاتحاد السعودي؛ كما استطاع من اعتلاءعرش القارة في مناسبتين متتالية في العامين 1997 و 1998.

وسيكون نهائي نوفمبر هو الثاني للفريقين آسيويا؛ حيث سبق وأن تواجه الهلال وبوهانج في نهائي كأس السوبر الآسيوي للعام 1997 وانتهى اللقاء بفوز هلالي بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.