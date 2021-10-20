موسم_الرياض_2021 ينطلق بحضور كبير: “تخيل أكثر” (صور)

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات موسم الرياض بموسمه الثاني تحت شعار “تخيل أكثر”، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز النصف مليون شخص من سكان وزوار العاصمة السعودية.

ودشنت فعاليات الموسم بمسيرة عالمية تضمنت أكثر من 1500 مؤد بأزياء تنكرية، إضافة إلى عروض وألعاب نارية، صُوّرت بأكثر من 2760 كاميرا درون، فيما أحيا الحفل الفنان العالمي “بيت بول”.

ويشمل “موسم الرياض 2021” 14 منطقة مختلفة ومتنوعة تتوزع في أرجاء العاصمة منها حديقة الألعاب وينتر ويندرلاند، ورياض بوليفارد سيتي، ومنطقة المربع وواجهة الرياض، ورياض سفاري، وقرية زمان، وشجرة السلام، وغيرها من المواقع التي تسهم في تنوع برامج الموسم وفعالياته الشاملة لمختلف الجوانب الترفيهية.