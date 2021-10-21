إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.95 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و124626.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

سجلت البرازيل 15609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 373 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 21680488 ، والوفيات 604228.

سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 16077 إصابة جديدة بفيروس كورونا ,و67 وفاة .

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في ألمانيا وصلت إلى أربعة ملايين و417708 حالة , فيما بلغ إجمالي الوفيات 94875 وفاة .

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18454 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34.127.450 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 160 وفاة خلال الساعات الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 452.811 حالة.