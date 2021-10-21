دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يسحق بنفيكا 4-0 في 15 دقيقة

أحرز بايرن ميونخ أربعة أهداف خلال 15 دقيقة محمومة قبل نهاية الشوط الثاني ليهزم مضيفه بنفيكا 4-0 أمس الأربعاء ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح ليروي ساني التسجيل بركلة حرة قوية في الدقيقة 70 وأضاف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، بعدما حول البديل إيفرتون لاعب بنفيكا تمريرة عرضية بضربة رأس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث بعدها بدقيقتين.

ورد إطار المرمى فرصتين للنادي “البافاري”، الذي غاب عنه مدربه يوليان ناغلزمان لمرضه بالأنفلونزا ليحل مساعدوه محله في إدارة المباراة، في وقت مبكر وألغى الحكم هدفين للضيوف أيضاً.

لكن بنفيكا سنحت له عدة فرص خطيرة أيضاً في هذه المباراة المثيرة قبل أن ينهار بعد الدقيقة 70.

ويتصدر بايرن، الذي سجل الآن 12 هدفاً في مبارياته الثلاث واهتزت شباكه بهدف واحد، المجموعة الخامسة بتسع نقاط ويأتي بنفيكا في المركز الثاني بأربع نقاط.

ولم يخسر النادي الألماني في 20 مباراة متتالية خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا في رقم قياسي.

وقال ساني الذي سجل ثنائية “قدمنا مباراة جيدة للغاية حتى في الشوط الأول لكن كان بإمكاننا أن نكون أفضل قليلا في إنهاء الهجمات.

“كنا ندرك أن بنفيكا سيتحلى بالشراسة ويعتمد على الرقابة اللصيقة رجل لرجل، لذلك كان علينا بالصبر والأداء بطريقتنا. لقد تدربت قليلا على تنفيذ الركلات الحرة وسعيد بتسجيل هذا الهدف. نحن متعطشون دائماً للانتصارات وهذا سبب قوتنا”.

وبعد نحو 14 شهراً من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عاد بايرن بقيادة دينو توبمولر المدرب المساعد لاستاد لوش في لشبونة، وقد بدأ البحث عن هدف مبكر لكن ساني وليفاندوفسكي أهدرا عدة فرص.

واستعاد بنفيكا توازنه تدريجيا وأجبر مانويل نوير، الذي يخوض مباراته الـ100 في البطولة، على إنقاذ محاولة خطيرة قبل أن يضع ليفاندوفسكي الكرة في الشباك قبل الاستراحة مباشرة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد.

وأنقذ أوديسياس فلاخوديموس حارس بنفيكا مرماه من فرصة خطيرة بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة إثر تسديدة بنجامين بافارد التي بدلت اتجاهها وارتطمت بالقائم.

وبعدها بدقائق سجل بايرن هدفا أخيرا عبر توماس مولر عندما تابع الكرة بعد مجهود فردي من الفرنسي كينغسلي كومان أفضل لاعب في المباراة، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي تسلل كومان.

ولم تكن المباراة في اتجاه واحد بأي حال من الأحوال حيث تصدى نوير لفرصة خطيرة في الدقيقة 55، عندما أبعد تسديدة ديوغو غونسالفيس إلى أعلى العارضة بيده اليسرى.

واقترب أيضاً رومان يارمتشوك لاعب بنفيكا من هز الشباك بتسديدة مرت إلى جوار القائم البعيد.

لكن ساني افتتح التسجيل بتسديدة من ركلة حرة في الدقيقة 70 قبل أن يحرز النادي “البافاري” ثلاثة أهداف اخرى في نهاية مثيرة للمباراة ليقترب من التأهل للأدوار الإقصائية.