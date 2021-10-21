السعودية: حوافز لإدراج شركات التكنولوجيا الناشئة في “تداول”

تجري السوق السعودية محادثات مع مستثمري رأس المال الاستثماري وشركات التكنولوجيا، من أجل إعادة تشكيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كمركز لصناعة الشركات الناشئة المزدهرة في الشرق الأوسط، وفقاً لمصادر تحدثت لـ “بلومبرغ”.

وتسعى المملكة إلى تشجيع شركات التكنولوجيا على جمع الأموال في سوق “نمو” للشركات الصغيرة، بدلاً من القيام بجولات تمويل خاصة.

وقالت مصادر “بلومبرغ” إن سوق “تداول”، لا تقدم حالياً حوافز للإدراج في “نمو”، لكن يتم الترويج للشركات الناشئة بحصولها على إعفاءات تنظيمية لتسهيل عملية الإدراج.

ومن المتوقع أن تستمر السوق في تشجيع الشركات في القطاعات الأخرى على الإدراج في “نمو”.