ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.48 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، ارتفاعاً ملحوظاً، على هامش زيادة أمس في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 215.40 ريال (57.43 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في المملكة، ارتفاعاً إلى مستوى 188.48 ريال (50.25 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة صباح الخميس، إلى نحو 161.55 ريال (43.07 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، ارتفاعاً إلى مستوى 125.65 ريال (33.50 دولار).

زاد سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس، إلى 6699 ريال (1786 دولارا).