إثر استقبالها لحالات.. “سعود الطبية” تحذر من عبور المطبات الصناعية بسرعة عالية

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمتخصصين بإصابات العمود الفقري قائدي وقائدات المركبات من خطورة عبور المطبات الأرضية بسرعة عالية مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية ينتج عنها كسر انضغاطي بالعمود الفقري، حيث استقبلت بعض الحالات التي أصيبت بسبب ذلك.

وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري د.عبدالله حمد أن عظام فقرات العمود الفقري تتعرض للانضغاط في عدة حالات نتيجة الصدمات أو الإصابات الجسدية القوية في الأشخاص الذين لا يعانون من هشاشة عظام أو الأخف قوة وحدة في كبار السن أو المصابين بالسرطان أو هشاشة العظام.

حيث تكون عظامهم هشة وسهلة الكسر مشيرًا بالوقت ذاته أن المراحل المبكرة من الإصابة بهشاشة العظام تكون الأعراض نادرة وغالبًا لا يعرف المصابون بإصابتهم إلا حين يعانون من كسر في الورك أو الحوض أو المعصم، وحث في الوقت ذاته من لديهم تاريخ عائلي بمرض هشاشة العظام بعمل فحص.

وقال أنه في حال كانت الإصابة خفيفة أو كان كسر الفقرات ثابتًا فإنه ينبغي على المريض الالتزام بالراحة ولبس حزام ساند للظهر وذلك بعد استشارة الطبيب إلى جانب أدوية الألم.

وقد يتم وصف العلاج الطبيعي أيضًا لتحسين الحركة والقوة وللمساعدة في تخفيف الألم من خلال التمارين، أما إذا كانت العلاجات الأخرى غير فعالة في تخفيف الألم أو الضعف أو التنميل فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

من جهته قالت أخصائي أول تأهيل إصابات العمود الفقري ماجدة العتيبي أن الكسور الانضغاطية و أنواع أخرى من الكسور الفقرية تنجم عن قوة اصطدام كبيرة منها ما يحدث في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط من ارتفاع أو ارتطام داخل المركبة أو الجروح النارية وفي مثل هذه الحالات، قد يُصاب الحبل الشوكي وقد يسبب إعاقة مستديمة للمريض كشلل الأطراف السفلية مما يؤدي إلى انعدام في الوظيفة الحركية أو الحسية للأطراف السفلية.

وأكدت أن حالتين باشرت علاجهما في الأيام الماضية لسيدتين نتيجة عبور مركبتيهما بسرعة عالية من أعلى المطب مما نتج عنه إصابة الحالتين بكسر العمود الفقري “كسر انضغاطي” أُجريت على إثره لكليهما عملية تثبيت للكسر وإعطاء المصابات العلاجات اللازمة لتخفيف الألم لافتة إلى ضرورة الالتزام بتخفيف السرعة وعبور المطبات ببطء لتلافي حدوث إصابات خطرة قد تفقد الشخص حركته –لا قدر الله- .