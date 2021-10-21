‏‎#السعودية تودع الدفعة السادسة عشر لمستحقات مزارعي القمح المحلي

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة السادسة عشر من مزارعي القمح المحلي شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (13,849,842) ريال، لصافي كمية مستلمة (9,664) وذلك لعدد (32) مزارعاً، منهم عدد (6) مزارع وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (742,968,585) ريال لعدد (2021) مزارع وبكمية (558,687) طن.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (574,577) طن لعدد (2075) مزارع.

ولقرب اقفال موسم الاستلام لهذا العام تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.