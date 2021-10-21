السعودية أكبر مورد للخام إلى #الصين للشهر العاشر على التوالي

حافظت السعودية على مكانتها كأكبر مورد للخام إلى الصين للشهر العاشر على التوالي خلال سبتمبر، وفقًا لبيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك التي نقلتها “رويترز”.

وارتفعت إمدادات النفط من السعودية إلى الصين بنسبة 2% على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 7.96 مليون طن أو 1.94 مليون برميل يوميًا، لكنها أقل من 1.96 مليون برميل يوميًا مسجلة في أغسطس.

بينما تراجعت الشحنات من روسيا – ثاني أكبر مورد للخام إلى الصين– بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 6.14 مليون طن الشهر الماضي أو 1.49 مليون برميل يوميًا.

كما انخفضت الشحنات من البرازيل والولايات المتحدة بنسبتي 64% و83% على أساس سنوي، على الترتيب.

وانخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بنسبة 15.3% خلال سبتمبر مقارنة مع مستويات نفس الفترة من العام الماضي، مع اعتماد الشركات على المخزونات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.