شاهد التفاصيل: #وظائف لحملة الثانوية في الطيران المدني #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى ، للعمل في مدينة الرياض، وفق المسميات والشروط التالية :

الوظائف:

1 – مفتش سلامة المطارات :

درجة البكالوريوس الهندسة الصناعية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو المدنية

خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

المعرفة بالقوانين والأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.

المعرفة بالقوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع المطارات.

المعرفة بكافة معايير ضمان السلامة المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني واتحاد المطارات الدولية.

المعرفة بالتعليمات الخاصة بإجراءات السلامة التي يجب إتباعها في وحدات المطار المختلفة.

القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

2 – مفتش عمليات الطيران:

الثانوية العامة فأعلى مع رخصة طيران.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

المعرفة بالأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.

المعرفة بالأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع معايير الطيران.

القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

إتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

3 – مفتش صلاحية الطيران:

دبلوم هياكل ومحركات مرخص من الهيئة العامة للطيران المدني أو دبلوم الكترونيات.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

المعرفة بالقوانين والأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.

المعرفة بالقوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع معايير الطيران.

القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

» للتقديم من خلال الرابط التالي ( https://careers.gaca.gov.sa ) وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.