التدريب_التقني يوقع اتفاقية لتوطين #الوظائف وبناء الكوادر الوطنية في #المملكة

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية تعاون مع المجموعة الوطنية للتقنية، تتضمن التخطيط لإطلاق وحدة تدريبية غير ربحية بالشراكة الإستراتيجية، من خلال نموذج معاهد الشراكات الإستراتيجية لتأهيل وتوظيف كوادر وطنية بمهارات عالمية تلبي احتياج القطاع التقني لتكون المملكة محوراً عالمياً للتقنية.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ المؤسسة لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، وعن جانب المجموعة الوطنية للتقنية رئيسها الدكتور سليمان رشيد البلاع.

وتهدف الاتفاقية إلى توطين الوظائف التقنية المتخصصة، إضافةً إلى بناء كادر وظيفي يواكب متطلبات قطاع التقنية المستقبلي، إلى جانب إعادة تأهيل الكوادر لتحديث معارفها ومهاراتها، والمساهمة في سد الفجوة بين التقنيات الحديثة المطلوبة حاليًا والمعارف والمهارات لدى الكوادر السعودية، والاستفادة من الانتشار الدولي لشركات المجموعة لجعل الكوادر السعودية ذات قدرات عالية ومطلوبة في المحافل العالمية.

وأوضح الدكتور عبدالله آل مرزوق، أن التركيز على المهارات الأساسية جزء مهم في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ المملكة، مؤكدًا أن قطاع الأعمال في العالم يدعم هذا التوجه.

وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني تعمل على بناء الشراكات الإستراتيجية وإشراك أرباب الأعمال في العملية التدريبية للوصول إلى مخرجات ذات كفاءة عالية من خلال نموذج معاهد الشراكات الإستراتيجية.