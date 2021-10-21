روسيا تغلق الخدمات غير الأساسية لمواجهة #كورونا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن إغلاق الخدمات غير الأساسية اعتباراً من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر لمواجهة عودة انتشار فيروس كورونا.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، منح إجازة في روسيا لمدة أسبوع لوقف انتشار كورونا.

وسجلت روسيا الأربعاء عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في أوج موجة وبائية قوية أرغمت الكرملين على التفكير في إجراءات على المستوى الوطني لوقف انتشار الوباء.

وبلغ عدد الوفيات في الساعات الـ24 الماضية 1028 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو رقم قياسي حسب أرقام الحكومة التي أحصت 34,073 إصابة جديدة.