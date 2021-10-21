“لجنة التراخيص” ترفض منح الرخصة الآسيوية لتسعة أندية #عاجل

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021-2022، لسبعة أندية.

وشملت قائمة الأندية “الهلال، الفيصلي ، الشباب ، التعاون ، الاتفاق ، الفتح ، ضمك”، لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما قررت اللجنة عدم منح أندية (الاتحاد ، النصر ، الأهلي ، الرائد ، الباطن ، أبها ، القادسية ، الوحدة ، العين ) الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢م، وذلك لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها 23 أكتوبر 2021.

وأكدت لجنة التراخيص، أنها عملت خلال الفترة الماضية من خلال إدارة التراخيص بالرابطة على تعريف الأندية بمتطلبات التراخيص عبر إقامة ورش عمل، وزيارات متعددة للأندية، والتواصل الدائم مع الأندية لإبداء الملاحظات وتلافي وجود أي نواقص بما يسهم في استكمال الأندية المعايير في المواعيد المحددة بالنظام الإلكتروني للتراخيص.