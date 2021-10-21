وكيل #الصحة يكشف أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا في بريطانيا

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، إن بريطانيا تشهد منذ شهرين ارتفاع العينات الإيجابية

بسبب أن المراهقين لم يحصلوا على اللقاحات لتأخر السلطات في إقرارها.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “توقف التغطية بجرعتين عند ٦٦٪.. عدد كبير من كبار السن مرّ عليهم ٨ أشهر وأكثر منذ حصولهم على الجرعة الثانية.. رغم ذلك الوفيات أقل بعشرة أضعاف من الموجة السابقة”.