نائب أمير منطقة الرياض يزور الشيخ محمد ابن حميد

قام صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال سعود نائب امير منطقة الرياض بزيارة لمنزل الشيخ محمد بن سلطان ابن حميد، مساء اليوم الأربعاء وذلك تلبية من سموه للدعوة.

وقد أعرب الشيخ ابن حميد عن سعادته بتشريف سمو نائب أمير منطقة الرياض لمنزله، مبيناً أن هذه الزيارة تؤكد مدى تلاحم القيادة مع الشعب وتواصلهم الذي لا يخفى على الجميع، وأنها ليست بمستغربةهذه الزيارة من سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي يحرص على التواصل المستمر مع كافة طوائف المجمتع .

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالمجيد بن سعود آل سعود والشيخ فيصل بن سلطان ابن حميد وعدد من شيوخ القبائل ورجال الأعمال والأعيان والشعراء ووجهاء المجتمع.

وفي نهاية قدم الشيح محمد ابن حميد شكره وتقديره لجميع من حضر هذه المناسبة الغالية داعياً الله عزوجل سبحانه أن يوفق الجميع لمايحبه ويرضاه وان يحفظ وطننا الغالي وقيادته من كل سوء ومكروه.