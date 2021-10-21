“العبدالوهاب” يقدم مقترحا يتعلق بتأمين مستقبل اللاعبين بعد الاعتزال

قدم حسين العبدالوهاب، الخبير المختص في الاستثمار والتسويق الرياضي، مقترحا يتعلق بتأمين مستقبل لاعبي كرة القدم، لتجنب معاناتهم وسوء أحوالهم بعد الاعتزال.

وشمل مقترحه الذي قدمه خلال فقرة “برواز” ببرنامج “ياهلا بالعرفج”، المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، أن تقتطع التأمينات الاجتماعية جزءا من الراتب الشهري للاعبين أثناء فترة تواجدهم بالملاعب وبنسبة أعلى من موظفي القطاع الخاص، تقدر من 20 إلى 30%، يستطيع من خلالها اللاعب تأمين مستقبله بعد انتهاء نشاطه الرياضي.

وأكد أن تبني هذا المقترح، يساعد في حل جزء كبير من مشكلات اللاعبين بعد الاعتزال وتخفف من معاناتهم، خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين لا يجيدون استثمار أموالهم أثناء فترة نشاطهم الرياضي التي لا تتجاوز 10 – 15 عاما.

وفي السياق ذاته، أيد أحمد العرفج، مقترح “العبدالوهاب”، بشان تأمين مستقبل اللاعبين بعد الاعتزال، خاصة وأن أزمات اللاعبين تظهر بعد عمر الأربعين عاما.

واستعرض “العرفج”، تجربة الكابتن ماجد عبدالله، لتأمين مستقبل اللاعبين ورعاية أسرهم، مشيرا إلى أنه نجح من خلالها في توظيف أبناء اللاعبين.