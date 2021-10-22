البوسنة والهرسك تضع هذه الشروط لـ”السعوديين” لتملك العقارات

أعلنت جمهورية البوسنة والهرسك شروط تملك العقارات في أراضيها ، وقالت إن النظام يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.

وفي بيان لسفارتها في الرياض اكدت انه ونظرا لعدم وجود اتفاقيات بالتملك المباشر للعقارات لمواطني البوسنة والهرسك في المملكة وسلطنة عمان، واليمن فإن مواطني هذه الدول لا يمكنهم التملك بصفتهم الشخصية مباشرة.

وطالبت الجميع للتأكد من الأنظمة الخاصة بتملك العقار في البوسنة والهرسك، وموقع العقار، والغرض المخصص له في السجل العقاري تجنبا للنصب والاحتيال أو الخداع الذي قد يحصل، وعدم الالتفات إلى الدعايات التسويقية التي تدعي خلاف ذلك.

وأوضحت السفارة في البيان أنه يمكن لمواطني هذه الدول التملك بصفتهم الاعتبارية عن طريق إنشاء مؤسسة أو شركة تجارية باسمهم أو مع شركاء آخرين والتملك باسم تلك الشركة أو المؤسسة.