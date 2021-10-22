تقرير رسمي: واحد من كل ثلاثة إيرانيين يعيش في فقر مدقع

أكد تقرير صادر عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية أن واحداً من كل ثلاثة إيرانيين يعيش في فقر مدقع.

وبحسب تقرير “مراقبة الفقر” الذي أعده مساعد الوزارة للرعاية الاجتماعية، فإن خط الفقر في إيران نما بنسبة 38٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما ذكره موقع “إيران إنترناشونال” أمس الخميس.

ويقول التقرير، يعيش ما لا يقل عن 26 مليون شخص في إيران في فقر مدقع، و”بسبب التغيرات في الاقتصاد الكلي لإيران على مدى العقد الماضي، لا يمكن للمرء أن يتوقع تحسناً في الظروف المعيشية للأسر الإيرانية”.

وفي السنوات الأخيرة، اتسعت الفجوة بين التضخم وأسعار السلع التي يحتاجها الناس والأجور.

وأدت العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية، وتفشي كورونا، وانتشار الفساد في البلاد، نتيجة تصرفات حكام النظام الإيراني، إلى تراجع عائدات النقد الأجنبي الإيرانية، ونمو اقتصادي سلبي وانتشار البطالة.