وزير الدفاع الأميركي: الصين تمثل تحديا للقانون الدولي.. وطالبنا شركائنا بالوقوف ضدها

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي، إن الولايات المتحدة طالبت شركائها الأوروبيين بالوقوف معها في وجه الصين. معتبرا أن “الصين تمثل تحديا للقانون الدولي وتؤثر على توازن القوى في العالم”.

وأضاف “أوستن”، أن “الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالعمل مع شركائها ضد أي تهديد”. مضيفا أن “حلف شمال الأطلسي يؤكد الإبقاء على قوة الردع وتعزيز قدراته العسكرية”.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي أن “حلف شمال الأطلسي يبقى أهم حلف في تاريخ البشرية”. مؤكدا أن الولايات المتحدة تتطلع قدمًا لـ”مواصلة العمل مع حلف شمال الأطلسي لكي يبقى أفضل منصة أمنية في العالم”.

وحول الموقف في أفغانستان؛ قال “أوستن” إن الولايات المتحدة تواصل “العمل للتأكد من إجلاء كل من ساعدها في أفغانستان”. مشددا على أن “عمليات الإجلاء من أفغانستان لم تنتهِ، ونعمل بكل جهد”.