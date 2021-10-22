“جمعة الرفض”.. مظاهرات في دير الزور السورية ضد دخول القوات الروسية

خرج المئات من أبناء محافظة دير الزور شرق سورية اليوم في مظاهرات أطلق عليها اسم (جمعة الرفض) ، امتدت في عموم ريف المحافظة الشرقي الذي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (قسد)، رفضاً لعبور القوات الروسية من مناطق ريف دير الزور الشرقي والتوجه إلى محافظة الرقة.

وقال محمد البكاري، من أبناء بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي “نرفض دخول أي عنصر من القوات الروسية الحليفة للنظام السوري والعبور من مناطق ريف دير الزور الغربي والتوجه إلى محافظة الرقة عبر خط الجزيرة “.

وأضاف البكاري في تصريحات تناقلتها وكالات أنباء عالمية: بعد “ورود معلومات بنية قوات روسية عبور مناطقنا” يوم أمس “تجمع العشرات من أبناء بلدة الحصان وقاموا بقطع الطريق والوصول إلى حواجز القوات الحكومية في بلدة الجنيبة غرب مدينة دير الزور “.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “روسيا هي المحتل ولا نقبل بوجودها”.

وقال أسعد الشعيطي من فصيل أحرار الشعيطات: “قدم العشرات من أحرار الشعيطات إلى بلدة الحصان للمشاركة بالمظاهرة إلى جانب أبناء مناطق الريف الغربي للتأكيد على رفض دخول أي مرتزق روسي أو إيراني أو أسدي ، وخرجت المظاهرات في أغلب مناطق الريف الشرقي من بلدة الباغوز وصولاً إلى بلدة الحصان “.