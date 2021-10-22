تعديلات قانون العمل.. 50 ألف ريال غرامة تشغيل عمالة ببيانات غير مكتملة

أعلنت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، موافقة أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إضافة فقرات إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم 178743، الخاص بقانون العمل السعودي.

وشمل القرار إضافة فقرات بالأرقام (64، 65، 66، 67) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (178743) بالصيغة الآتية:

م وصف المخالفة العقوبة 64 تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية. 20٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال 65 عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين. 10٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال 66 عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة. 50٫000 ريال / تتعدد بتعدد العمال 67 مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة. 5٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال

ويعمل بالقرار بداية من تاريخ 13/ 2/ 1443 هجرية، على أن يتم تكليف نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.