“الحياة الفطرية”: الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة

تمكن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة، اليوم، بالتعاون مع الجهات المختصة في وقت قياسي، مراعيًا المعايير العلمية في الدفن والحرص على الاستفادة من الهيكل العظمي مستقبلًا في الدراسات العلمية والمعارض.

وكان مركز الجبيل للأحياء البحرية التابع للمركز، باشر أمس، بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة.

وتعامل خبراء المركز مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة، ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.

وأكد المركز، اتخاذ 4 إجراءات هي تسجيل إحداثيات الموقع وقياسات الكائن، وتحديد آلية التخلص من الحوت النافق بشكل سليم، ورصد معلومات الكائن وإضافتها لقاعدة البيانات وأخذ عينات وحفظها لإجراء تحليل دي إن إيه.