أمريكا توجه صفعة جديدة لـ “أردوغان”

رفضت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة، طلب بنك خلق الحكومي التركي، بإلغاء إدانته بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.

وقالت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأمريكية، إنه حتى إذا كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية يحصن بنك خلق، فإن التهمة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري.

واتهم المدعون بنك خلق بتحويل عائد نفطي إلى ذهب، ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية، وتوثيق شحنات أغذية مزيفة، لتبرير تحويلات عوائد نفطية.

وقالوا أيضا إن بنك خلق ساعد إيران سراً في تحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة من بينها 1 مليار دولار على الأقل، عبر النظام المالي الأمريكي.