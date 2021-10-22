السودان: مناوي يوجه ضربة لـ”الحرية والتغيير” بسحب تراخيص لجنة التفكيك وإغلاق مقرها

أصدر حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، اليوم، قرارا بقفل مكاتب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لأجل غير مسمى.

وقال مناوي في تصريح من داخل اعتصام القصر الذي تدعمه الحركة التي يترأسها إن القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وأكد أنهم أبلغوا أعضاء لجنة إزالة التمكين في الفاشر بتسليم مكاتبهم وسحب التراخيص اللازمة لمباشرة عملهم هناك لحين حل حكومة حمدوك.

وقال مناوي إن لجنة إزالة التمكين لن تمارس عملها في دارفور حتى يتم حل الحكومة الانتقالية الحالية وتكوين حكومة كفاءات وطنية.