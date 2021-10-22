الدوري_السعودي: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الفيصلي والتعاون

انتهت مواجهة الفيصلي والتعاون بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم التعاون بعد مرور 11 دقيقة عن طريق لاعبه سميحان النابت قبل أن يتعادل الفيصلي بهدف في الدقيقة 45 من ركلة جزاء سجلها لاعبه جيليرمي.

وعاد التعاون للتقدم مرة أخرى في الشوط الثاني بهدف سيدريك أميسي في الدقيقة (56) وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة خطف رومان تعادلاً قاتلاً للفيصلي في الدقيقة 89.

ورفع الفيصلي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 11 في المركز التاسع، في المقابل بقي التعاون في المرتبة الأخيرة بـ 4 نقاط، حيث لم يحقق حتى هذه الجولة أي انتصار.