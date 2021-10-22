فايزر: فاعلية اللقاح في حماية الأطفال تتخطى 90%

قالت شركة فايزر الأمريكية، إن لقاح كورونا الذي طورته بالتعاون مع بيونتيك فعال بنسبة 90.7% ضد الحالات التي يظهر عليها أعراض في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا، بحسب وثيقة مقتضبة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ونشرت فايزر الوثيقة قبل جلسة استماع رئيسية مقررة في 26 أكتوبر، حيث سوف تناقش لجنة استشارية ما إذا كان اللقاح يجب إجازة اللقاح للأطفال الصغار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، وتستند نتيجة الفعالية على تجربة اشتملت على 2250 طفلًا تقريبًا، بحسب الوثيقة المقتضبة.

وفي وثائقها المقتضبة، أطلقت فايزر بيانات سلامة جديدة من 2250 طفلًا إضافيًا شاركوا في التجربة في إطار توسيع للدراسة المطلوبة من هيئة التنظيم الأمريكية. ولم تجد البيانات أي مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة وكانت الآثار الجانبية التي لوحظت متسقة مع تمت ملاحظته سابقًا مع اللقاح.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.