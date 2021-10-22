الداخلية تنشر فيديو لمداهمة أمنية حية في شوارع الدمام

داهمت أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصاً وهو يقوم بترويج الحبوب المخدرة بالإضافة لمادة الشبو الممنوعة.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لمداهمة أمنية حية لضبط شخص يروج للمخدرات في مدينة الدمام.

وبين الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع كواليس عملية ضبط المتهم ورصد الهدف والتعامل معه باحترافية عالية، حيث تم رصده داخل السيارة وهو يقوم بتسليم مواد مخدرة في شارع فرعي بالدمام.

وأظهر المقطع ضبط شخص آخر وبحوزته كيلو من مادة الشبو وحبوب مخدرة.