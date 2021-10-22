أول زيارة رسمية بعد تعيينها.. رئيسة الحكومة التونسية تقصد السعودية

قالت مصادر صحافية إن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، ستزور السعودية في أول زيارة رسمية تؤديها إلى الخارج.

ونقلت إذاعة موزاييك إف إم، أن بودن ستتوجه في أول زيارة خارجية إلى السعودية، على رأس وفد تونسي، يضم خاصة وزير الخارجية عثمان الجرندي.

وستكون الزيارة الأولى لبودن التي تولت منصبها في الأيام القليلة الماضية، إلى السعودية للمشاركة على رأس وفد تونسي، في قمة الشرق الأوسط الأخضر، في الرياض، من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والتي سيشارك فيها قادة وممثلو عدة دول عربية وأجنبية.