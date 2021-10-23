تستهدف “20” حالة شهرياً.. حماية الرياض تقدم الدعم لحالات العنف الأسري 

اطلقت وحدة الحماية الاجماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مبادرتها الوقائية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والأسري لحالات الحماية الاجتماعية بالرياض بالتعاون مع مركز مراسي للتأهيل النفسي والاستشارات الأسرية.

وتهدف المبادرة التي تمتد الى ستة اشهر بمعدل “20” حالة شهرياً وتستهدف حالات العنف من فئة الأزواج والأطفال الى تحقيق التوافق والانسجام في العلاقات والروابط بين أفراد الأسرة الواحدة وحمايتها من التفكك والتشتت وإيجاد سلوك مناسب للتخلص من المشاكل بالإضافة الى عمل أمسيات وورش تعديل سلوك لأطفال الحالات المعنفة وتوفير التأهيل النفسي لهم وتقديم الدعم من الجانب الاجتماعي والنفسي لاستقرار وتماسك الأسرة.

يشار إلى أن المبادرة تقدم خدماتها عن طريق الإستشارات الهاتفية والحضور الشخصي إلى المركز معاً وتعد من ضمن مجموعة مبادرات تنفذها الوحدة لرفع مستوى الصحة النفسية لدى حالاتها وفي المجتمع بشكل عام من خلال تقديم الخدمات النمائية والوقائية والعلاجية لهم.