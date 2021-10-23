استهداف قيادي في تنظيم القاعدة بشمال سوريا

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش نفذ ضربة جوية ضد قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سورية بطول الحدود التركية، في عملية ستعرقل قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط لشن هجمات تستهدف المصالح الأمريكية.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن الضربة في بيان أصدرته، امس الجمعة، قائلة إنها “استهدفت قيادياً يدعى عبد الحميد المطر.

وقال الميجور جون ريجسبي، المتحدث باسم الجيش الأمريكي إنه تم تنفيذ الضربة بطائرة مسيرة من طراز “ام كيو9- ريبر” في بلدة سلوك بشمال محافظة الرقة في سوريا.

وقال ريجسبي إن تنظيم القاعدة لا يزال يشكل تهديداً لأمريكا وحلفائنا.. القاعدة يستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة بناء نفسه والتنسيق مع الفروع الخارجية والتخطيط للعمليات الخارجية.

وأضاف ريجسبي إنه لا توجد مؤشرات أولية على أن الضربة تسببت في سقوط أي ضحايا من المدنيين.