شاهد التفاصيل: فرص تدريبية بمكافآت شهرية في الخطوط الحديدية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية عن توفر فرصة في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” وقالت أن الفئات المستهدفة هم: خريجي وخريجات الدبلوم وخريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.

ومن ضمن الشروط العامة للانضمام إلى البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

حاصل على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس) وأن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل ولا يشترط الخبرة.

ومن ضمن المزايا : تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي كما يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة.

بعد التخرج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته كما يحصل المتدرب خلال فترة التدريب على حقائب تدريبية إلكترونية ومكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

التخصصات الهندسية المطلوبة :

هندسة كهربائية – هندسة ميكانيكية – هندسة صناعية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة حاسب آلي.

التخصصات الإدارية المطلوبة:

نظم معلومات إدارية – إدارة اعمال – تسويق – لغة انجليزية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/view/2764973492/