السعودية أكبر مصدر نفط في العالم تعلن عن تفاصيل خططها لمواجهة تغير المناخ

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت تفاصيل خططها لمواجهة تغير المناخ.

وفي افتتاح مبادرة السعودية الخضراء أعلن وزير الطاقة الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2060 هو تصور أساسي، وقد يتم تحقيقه قبل ذلك.

وقال أن السعودية لا تسعى لدعم مالي أو نقدي لجهودها من أجل خفض الانبعاثات وأن معظم التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات ستصل إلى مرحلة نضوج بحلول 2040.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بمقدورنا تحويل احتياجات الطاقة عبر تحويل 50% إلى الموارد المتجددة وأن المملكة ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليا، وقد خفضنا 48 مليون طن من انبعاثات الكربون السنوية.