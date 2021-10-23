القبض على 192 ألف مهاجر حاولوا عبور الحدود الأميركية

ألقت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية القبض على حوالي 192 ألف مهاجر، كانوا يحاولون عبور الحدود الأمريكية بشكل غير شرعي، من المكسيك، في سبتمبر الماضي، وهو تراجع عن المستويات، التي شوهدت، في وقت سابق في الصيف، لكن أعلى بكثير، عما كان عليه في نفس الشهر العام الماضي.

وأضافت الهيئة أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، أنه تم إيقاف المهاجرين، 192001 مرة، الشهر الماضي، وهو تراجع بنسبة 9%، مقارنة بشهرأغسطس الماضي.

وفي سبتمبر 2020، تم القبض على ما يقل قليلاً عن 58 ألف مهاجر.

يشار إلى أن عدد الأشخاص، الذين تم اعتقالهم، شهرياً، مرتفع للغاية، طبقاً للمعايير التاريخية، وفي يوليو الماضي، على سبيل المثال، ارتفع الرقم إلى أعلى مستوى له، فيما يزيد قليلاً على 20 عاماً، وهو حوالي 213 ألف شخص.

وفي العام المالي الأمريكي بأكمله، الذي امتد من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر تم اعتقال 1.73 مليون شخص، وهو أعلى رقم على الإطلاق لفترة الـ12 شهراً.

وفي نفس الفترة من العام الماضي، تم اعتقال 458 ألف شخص.

وأضافت الهيئة أن عدد الأطفال، غير المصحوبين بذويهم والقصر، الذين تم اعتقالهم، تراجع بنسبة 24%، في سبتمبر من الشهر السابق، ليصل إلى حوالي 14 ألفاً و400.