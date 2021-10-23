إصابات #كورونا حول العالم أكثر من 242.5 ‬مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات أن أكثر من 242.5 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم،

في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و159625.

وأفادت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى أربعة ملايين و452425 بعد تسجيل 15145 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 95077 بعد تسجيل 86 وفاة جديدة.

كما سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 16326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 666 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 مليونا و159 ألفا و562 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 453 ألفا و708 وفيات.

وسجّلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 37678 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1075 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8205983 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 229528 وفاة، مشيرًا إلى شفاء 26077 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 7143137 حالة.