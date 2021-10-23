فرصة للتصوير.. “فلكية جدة” ترصد القمر الأحدب قرب الدبران الليلة

قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد بسماء السعودية و الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 ببضعة ساعات القمر الأحدب المتناقص بالقرب مع نجم الدبران الأحمر على قبة السماء بالأفق الشرقي، مؤكدا أنها “فرصة مثالية للتصوير”.

وأضاف أبو زاهرة، في بيان، أن القمر الأحدب “ليس ببعيد عن القمر والدبران، ويمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن هناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية هذا العنقود من داخل المدن”.

ويعرف النجم باسم “بولاريس” أو “الجدي”، وهو النجم الذي يمثل نجم القطب الشمالي في هذا الزمان، ويعد نجم الدبران ألمع نجم في كوكبة الثور كان نجم القطب الشمالي منذ حوالي 450.000 سنة، إضافة إلى أن نجم الدبران ألمع بكثير من نجم الشمال الحالي.

ويظهر نجم الدبران يظهر قريب جداً من النجم البراق العيوق الذي يظهر إلى أقصى يساره في قبة السماء، وفي الماضي البعيد جداً كان هذين النجمين يعملان كنجم قطبي مزدوج في العام 447890 قبل الميلاد، ولكن الوضع تغير مع مرور الوقت بسبب دورة مدتها 26000 سنة.

وطرح “أبو زاهرة” سؤالا حول كيفية وجود الدبران والعيوق قريبين من بعضهما في قبة السماء في الماضي السحيق؟ وهما ليسا قريبين من بعضهم البعض الآن، أليست النجوم ثابتة بالنسبة لبعضها البعض؟

ويجيب: “في نطاق حياة الإنسان فإن النجوم ثابتة، ولكن النجوم تتحرك بالفعل في الفضاء في مدار حول مركز المجر، فنظامنا الشمسي والمجرة والكون وكل شيء في حركة دائمة، لذلك فإن منظر السماء كان مختلفا منذ مئات آلاف السنين عما هو عليه الآن”.

ويوضح: “عندما نرصد القمر قرب الدبران سنعود بالزمن إلى 450.000 سنة في الماضي عندما كان الدبران والعيوق بمثابة نجم القطب الشمالي المزدوج”.