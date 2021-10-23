الدوري الإنجليزي: تشيلسي المتصدر يسحق نوريتش بسباعية

بفضل ثلاثة أهداف من لاعبه ميسون ماونت سحق تشيلسي ضيفه نوريتش سيتي بسبعة أهداف نظيفة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ليعزز موقعه في صدارة قائمة الترتيب.

وافتتح ماونت التهديف للنادي اللندني عندما أرسل كرة هيأها زميله الإيطالي جورجينيو إلى شباك الضيوف منهيا بنجاح هجمة بدأها كالوم هدسون-أودي.

وأحرز هدسون-أودي (20 عاما) هدفا بعد مرور 11 دقيقة مستغلا تمريرة متقنة من ماتيو كوفاتشيتش.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق أضاف لاعب ثالث من خريجي أكاديمية تشيلسي هدفا للفريق عندما وضع ماونت الكرة في طريق زميله ريس جيمس الذي لم يتردد مطلقا في إيداعها شباك الحارس تيم كرول.

وبعد أول 12 دقيقة من الشوط الثاني زاد تشيلسي غلته من الأهداف عن طريق بن تشيلويل الذي أحرز الهدف الرابع لفريقه مستغلا تمريرة كوفاتشيتش العرضية.

وزادت متاعب نوريتش سيتي الذي لم يحقق أي فوز خلال الموسم الحالي عندما أحرز لاعبه ماكس أرونز هدفا بطريق الخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 62 كما طرد لاعبه بن جيبسون لحصوله على الإنذار الثاني بعد ذلك بدقيقتين فقط.

وأنقذ كرول ركلة جزاء نفذها ماونت قبل النهاية لكن حكم الفيديو المساعد أقر بأنه تحرك قبل التسديد وأحرز ماونت هدفا عند الإعادة في الدقيقة 85 قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 91 بعد تلقيه تمريرة من روبن لوفتوس-تشيك.