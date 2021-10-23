تغلف منتجا إيرانيا.. أوراق ممزقة من القرآن تثير جدلا في عمان (صورة)

أثارت تغريدة لمواطن في موقع “تويتر” انتشارا وردود فعل واسعة بعدما كشفت عن وجود أوراق ممزقة من المصحف الشريف تم تغليف منتج إيراني عبارة عن فاكهة التفاح بها.

شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” جدلا واسعا بعد نشر مواطن عماني صورة تكشف أوراقا مميزة من القرآن الكريم، تم تغليف منتج إيراني بها.

وجاءت الصورة بعد شراء المواطن لفاكهة “التفاح” من محل يحمل اسم “نبع الخير الواعد”، لكنه فوجئ بتغليف المنتج بأوراق عليها آيات من القرآن.

من جانبها؛ كشفت صحيفة “أثير” العمانية أنها تواصلت مع المحل؛ الذي نفى علاقته بالأمر، قائلا إن “المنتج تمت تعبئته في إيران، وليس لنا أي علاقة”.

من جانبها، فتحت هيئة حماية المستهلك الكويتية تحقيقا في الأمر، كما تسلمت فواتير شراء المنتج، والشركة الموردة للمنتج.

وينص قانون حماية المستهلك العماني على “وجوب التزام المزود باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة”.

ويؤكد القانون إن عقوبة مخالفة ذلك “السجن مدة لا تقل عن 10 عشرة أيام، ولا تزيد على 1 سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 مئة ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.