اقتحام مقر وكالة السودان للأنباء لمنع مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير

اقتحم مجموعة من المعتصمين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، مقر وكالة السودان للأنباء لمنع مؤتمر صحفي أعلنته قوى الحرية والتغيير.

وأعلن مدير عام وكالة السودان للأنباء (سونا) محمد عبدالحميد عن إلغاء المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم، بعد الاعتداءات التي طالت استقبال الوكالة من قبل قوة مجهولة.

وقال عبدالحميد إن المجموعة التي تم حشدها امام سونا تم نقلها بواسطة سيارات ومن ثم وصل اعداد اضافية تقدر بحوالي 150 شخص .

هذا وكان مقررا قيام المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بسونا.