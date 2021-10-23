ترحيب عربي بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثي ضد السعودية

رحبت دولة الكويت اليوم في البيان الذي أصدره مجلس الأمن والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، بأن هذا البيان يؤكد استشعار المجلس للتهديد الذي تمثلة الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها وتضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، كما يؤكد البيان الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع مليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنها جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن لإضطلاعهم بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية.

رحب البرلمان العربي بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأكد البرلمان العربي فى بيان له اليوم أهمية توقيت صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن،إذْ يعكس دعمًا دوليًا للجهود المقدرة التي تبذلها المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكها القوانين الدولية كافة.

رحبت البحرين بإدانة مجلس الأمن هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على أراضي السعودية، ومنشآتها المدنية.

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ندد بهجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على أراضي السعودية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق.

وثمن بيان الخارجية صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، والذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق نتيجة ممارسات مليشيات الحوثي وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.

من جانبه، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ندد بهجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على أراضي السعودية، ومنشآتها المدنية.

وكانت السعودية قد رحبت بإدانة مجلس الأمن لهجمات مليشيات الحوثي الإرهابية ضد أراضي المملكة ومنشآتها المدنية.

وقال بيان وزارة الخارجية، إن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض مليشيا الحوثي الإرهابية لدعوات وقف إطلاق النار.

ورحبت حكومة اليمن، الخميس، ببيان مجلس الأمن الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار بما في ذلك التصعيد الحوثيين في مأرب.

كما جدد الالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216.