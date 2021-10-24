تضمنت شكاوى وملاحظات.. مركز 937 بصحة حفر الباطن يستقبل 4697 بلاغاً

أوضحت صحة حفر الباطن أن مركز 937 بالمديرية استقبل 4697 بلاغاً محالاً من مركز البلاغات في الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي يتم توجيهها إلى الجهات المعنية لمتابعتها لخدمة المستفيد فيما بلغت نسبة الرضا والإغلاق 96٪ بعد التواصل مع المبلغ لقياس رضاه عن إجراءات التعامل مع الشكوى.

ويعد مركز البلاغات بمثابة أذن صاغية للمرضى لرصد متطلباتهم فيما يخص الجانب الصحي والشكاوى والملاحظات وتلبية احتياجاتهم وفقًا للمعايير وحاجة المريض الطبية.

كما يعمل على تحليل كل ما يرد من بلاغات اﻟﻤرضى، ويعمل جاهدًا على تطوير أداء العمل ضمن استراتيجيات وزارة الصحة.

وتحرص صحة حفر الباطن على تلبية احتياجات المرضى وسرعة الاستجابة لهم والتطلع إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية.