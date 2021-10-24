كلاسيكو الأرض يتجدد اليوم وأنشيلوتي: الخوف ليس سيئاً قبل مواجهة برشلونة

قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، إن الخوف ليس شعوراً سيئاً قبل مواجهة الغريم برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ويجهز أنشيلوتي فريقه للزيارة إلى كامب نو في أول قمة بين الغريمين بالدوري وسط حضور جماهير منذ بداية وباء كوفيد-19 ومن المتوقع حضور 99 ألف مشجع.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمراً صحافياً يوم امس السبت: إذا لم تشعر بخوف ستواجه أسداً وأنت تعتقد أنه قط، هذه ليست الطريقة المناسبة، تحتاج للاستعداد وإدراك من تواجهه والشعور بالخوف ليس سيئاً، ويمكن للخوف أن يترك تأثيراً إيجابياً في فريق.

وهذه أول قمة بين ريال وبرشلونة منذ غادر ليونيل ميسي النادي الكاتالوني للانتقال إلى باريس سان جيرمان في أغسطس الماضي.

لكن المدرب الإيطالي يرى أن معدلات الإثارة لا تزال مرتفعة رغم غياب أسماء بارزة مثل ميسي وكريستيانو رونالدو الذي ترك ريال في 2018.

وأضاف أنشيلوتي الذي قاد ريال سابقاً بين 2013-2015: خضت القمة في وجود ميسي ورونالدو ويمكن أن أؤكد أن الشعور كما هو، الأندية أكبر من اللاعبين وريال مدريد وبرشلونة صامدان قبل كريستيانو وميسي وسيرجيو راموس وسيواصلان الصمود بعد رحيلنا”.

وتابع: إنها مباراة مميزة وستبقى هكذا دائماً بسبب تاريخ الناديين.

وفاز ريال في آخر ثلاث مواجهات ضد برشلونة الذي لم يهزم غريمه اللدود منذ 2019 لكن أنشيلوتي لم يذق طعم الفوز في كامب نو خلال مسيرته.

وقال مبتسماً: “الوقت مناسب لتحقيق الفوز لأول مرة، أليس كذلك؟”.

ويستعيد ريال جهود إيدن هازارد وداني كارفخال بعد التعافي من الإصابة لكن أنشيلوتي لم يوضح إن كان يمكنهما البدء في التشكيلة الأساسية.