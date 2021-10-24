ظاهرة فلكية مثيرة: عطارد في استطالته العظمى.. الإثنين المقبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان كوكب عطارد سيصل إلى استطالته العظمى الغربية ( غرب الشمس) قبل شروق الشمس صبيحة يوم الإثنين 25 أكتوبر حيث سيكون في أقصى مسافة زاوية عن الشمس في ظهوره الصباحي على إرتفاع 18 درجة فوق الأفق الشرقي وسيبلغ لمعانه الظاهري (0.6-) فوق موقع شروق الشمس بالنسبة الراصد.

يرصد عطارد في بداية ظهوره الصباحي بعد أن مر عطارد بين الأرض والشمس ( الاقتران السفلي)، وفي ذلك الوقت كان جانبه غير المضيء يتجه نحو الأرض ومع بداية ظهوره يكون على شكل هلال رقيق بالكاد مضاء ثم يكبر هذا الهلال ويصبح احدب.

نظرًا لأن عطارد لا يمكن رصده إلا في ضوء الشفق ، فمن الصعب العثور عليه عندما يكون في مرحلة الهلال النحيل وبالتالي سيكون من الأسهل رؤيته في الأيام التي تلي وصوله إلى أعلى نقطة في السماء – عندما تزيد إضاءة قرصة مقارنة بالأيام السابقة.

يقع مدار عطارد بالقرب من الشمس مقارنة بمدار الأرض ، مما يعني أنه يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهجها معظم الوقت.

يمكن رصد عطارد لبضعة أسابيع فقط في كل مرة يصل فيها إلى أكبر زواية تفصله من الشمس، تتكرر هذه الظهورات مرة كل 3-4 أشهر تقريبًا ، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء اعتمادًا على ما إذا كان عطارد يقع شرق الشمس أو إلى غربها.

عندما يكون عطارد شرق الشمس ، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس ويمكن رؤيته في وقت مبكر من شفق المساء، ولكن عندما يكون موقع عطارد إلى الغرب من الشمس فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئيا قبل شروق الشمس بوقت قصير.

مع ذلك تكون بعض أوقات السنة افضل لرؤية عطارد من غيرها، فمحليا يصل ارتفاعه إلى ذروة بين 18 درجة و 22 درجة فوق الأفق عند شروق الشمس في كل ظهور له في سماء الصباح اعتمادًا على الوقت من العام ويرجع هذا التباين على مدار العام إلى مزيج من عاملين.

يكون عطارد في جميع الأوقات بالقرب من خط عبر السماء يسمى مسار الشمس يتبع هذا المسار الذي تسلكه الشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج كل عام ونظرًا لأن جميع الكواكب تدور حول الشمس في نفس المستوى تقريبًا فإنها تتبع أيضًا ذلك المسار عبر السماء.

عندما يحدث وتكون الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس كبيرة ، يكون ذلك على طول خط مسار الشمس، ولكن في أوقات مختلفة من العام يلتقي مسار الشمس مع الأفق بزوايا مختلفة عند شروق الشمس، وهذا يعني أن عطارد يظهر على ارتفاعات مختلفة فوق الأفق في أوقات مختلفة من العام ، حتى لو كانت الزاوية التي تفصله عن الشمس هي نفسها.

فإذا التقى مسار الشمس مع الأفق بزاوية سطحية ، فيجب أن تكون الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس على نطاق واسع ليظهر مرتفعا فوق الأفق، ولكن على العكس من ذلك إذا كان مسار الشمس عموديًا تقريبًا على الأفق ، فقد يظهر عطارد أعلى بكثير في السماء حتى لو كان في الواقع أقرب بكثير إلى الشمس.

اما عند غروب الشمس يصنع مسار الشمس أكبر زاوية له مع الأفق عند الاعتدال الربيعي – في مارس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وفي سبتمبر في النصف الجنوبي، وعلى العكس من ذلك ، فإنه يلتقي مع الأفق باقل زاوية له عند الاعتدال الخريفي.

نظرًا لأن الفصول متعاكسة في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي ، فإن الظهور الجيد لعطارد في أحد نصفي الكرة الأرضية سيكون عادةً ضعيفًا في النصف الآخر.

عند شروق الشمس تكون هذه التواريخ مقلوبة أيضًا ، بحيث يصنع مسار الشمس زاوية شديدة الانحدار مع الأفق عند الاعتدال الخريفي عند ظهور عطارد في سماء الصباح وتكون زاوية أكثر سطحية له مع الأفق عند الاعتدال الربيعي.

التأثير الثاني هو أن عطارد يتحرك في مدار اهيلجي بشكل كبير مقارنة بالكواكب الأخرى التي تتحرك في مدارات شبة دائرية لذلك تختلف المسافة بين عطارد وبين الشمس بنسبة 52٪ مابين نقطة الحضيض أقرب مسافة له من الشمس ونقطة الأوج ابعد مسافة منها.

هذا يعني أن الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس عند أقصى استطالة تختلف اعتمادًا على مكان تواجده بالنسبة إلى نقطة الأوج أو الحضيض في مداره، ففي منتصف سبتمبر ومنتصف مارس ، تكون الأرض في وضع جيد لرؤية عطارد.

لذلك إذا ظهر عطارد في سماء المساء في منتصف سبتمبر أو في سماء الصباح في منتصف مارس فإنه الزاوية التي تفصله عن الشمس تكون أكبر من المعتاد بحيث يصل عطارد إلى زاوية تفصله عن الشمس تتراوح بين 18 و 28 درجة.

إن التأثيران المذكوران سابقا – على الرغم من أن ميل مسير الشمس نحو الأفق أكثر أهمية – فهما يتحدان لجعل مراقبة عطارد أسهل بكثير من النصف الجنوبي للكرة الأرضية منها من الشمال.

حيث يتزامن ظهور عطارد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية عندما يميل مستوى مسار الشمس بزاوية مثالية بالنسبة للأفق عندما يكون عطارد قريبًا من نقطة الأوج، اما في النصف الشمالي ، العكس هو الصحيح: عندما يكون مستوى مسار الشمس مائلًا بزاوية مثالي عندما يكون عطارد قريبًا من نقطة الحضيض في مداره حول الشمس.