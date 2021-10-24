اليمن: قتلى وجرحى بسقوط صاروخ حوثي في ذمار

قال سكان محليون وشهود عيان، أن صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي، منتصف الليل، سقط في أحد الأحياء، بمدينة ذمار، شمال اليمن.

وأضاف السكان، أن انفجاراً وقع الساعة منتصف ليل السبت، وكان ناتج عن وقوع صاروخ باليستي فشلت الميليشسيات الحوثية في إطلاقه، بحسب ما نقل موقع “المصدر أونلاين” الإخباري اليمني.

وأكد السكان وقوع الصاروخ بالقرب من حارة النجدة، مقابل معسكر التدريب التابع للشرطة في مدينة ذمار، وهو المكان الذي كانت قد أطلقت منه عدة صواريخ، بعضها استهدف مطار عدن الدولي لحظة وصول الحكومة اليمنية نهاية العام الماضي.