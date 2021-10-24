تفاصيل أبرز الحقائق والغرائب عن “كلاسيكو الأرض”

يحل ريال مدريد اليوم الأحد، ضيفاً على غريمه التقليدي برشلونة في “كلاسيكو الأرض” على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة لليغا.

وفيما يلي أبرز حقائق عن الكلاسيكو المرتقب:

182 مباراة بأفضلية طفيفة للريال

عاش “الكلاسيكو” 182 فصلاً في “مسلسل” الكلاسيكو في الليغا، كان لنصيب الفريق “الملكي” منها 75 انتصاراً مقابل 72 فوزاً كاتالونياً، بينما انتهت 35 مباراة بالتعادل.

ورغم أفضلية الريال في مواجهات “الكلاسيكو” بشكل عام، إلا أن البرسا يتفوق بشكل واضح أمام جماهيره، بعد أن خرج بالنقاط الثلاث في 50 مباراة من إجمالي 91 (أي بنسبة انتصار بلغت 54%)، بينما عاد “الميرينجي” لمدريد بالانتصار في 41 مناسبة، فيما عرفت 20 مباراة نتيجة التعادل.

الكلاسيكو “ملكي” في آخر 3 مواجهات

لم ينجح برشلونة في آخر 3 مواجهات “كلاسيكو” في الخروج منتصراً فحسب، بل إن الريال لم يعرف طعم الخسارة في كامب نو في هذه المواجهات سواء في الليغا أو في الكأس بانتصار وتعادلين، ورغم هذا لم يتمكن الريال من حسم 4 مباريات كلاسيكو متتالية منذ 1965.

البرسا دون ميسي

سيكون هذا هو الكلاسيكو الأول دون النجم والقائد التاريخي لبرشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاسيما وأنه الهداف التاريخي لمباريات الغريمين بـ26 هدفاً، 18 منها في الليغا، كما أن الريال هو الفريق الأكثر الذي واجهه ميسي عبر مسيرته (45 مباراة)، حيث حقق الفوز في 19 مباراة مقابل 11 تعادلاً، و15 هزيمة، بينما فشل في زيارة الشباك في 7 مواجهات.

أنشيلوتي لم يفز مطلقاً في كامب نو

يعد الفوز بلقب كأس الملك في 2014 هو ذكرى الكلاسيكو الأفضل لمدرب الريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي حقق الانتصار في مباراة واحدة في الليغا على “البلاوغرانا”، مقابل 3 خسائر.

أما ملعب كامب نو فدائماً ما كان يحمل ذكريات سيئة للمدرب الإيطالي المخضرم، حيث خرج منه بخسارتين مع الريال، وأخرى عندما كان مدربا لميلان الإيطالي في دوري الأبطال.

15 ظهور أول في الكلاسيكو

سيكتب كلاسيكو كامب نو الظهور الأول للهولندي ممفيس ديباي المنضم هذا الموسم للبرسا، وكذلك للنجم البلجيكي إيدين هازارد، رغم أنه يقضي موسمه الثالث بالقميص الملكي.

كما أن هناك قائمة طويلة من اللاعبين الذي يسجلون حضورهم الأول في صفوف الفريقين مثل إريك غارسيا، واللاعب الواعد جافي، وكذلك المهاجم الهولندي لوك دي يونغ والنجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو.

بينما في الريال فهناك النجم النمساوي ديفيد ألابا والفرنسي إدواردو كامافينغا.

بوسكيتس ملك الكلاسيكو الجديد

ستكون مباراة الكلاسيكو المقبلة هي الـ41 في مسيرة قائد البرسا، سرجيو بوسكيتس، الذي يعد “الملك” الجديد لهذه المباريات بعد رحيل ميسي عن برشلونة، وسرجيو راموس عن الريال، حيث يعتبر النجم الدولي سادس أكثر اللاعبين ظهوراً في تاريخ مواجهات الفريقين، وفي حالة نجاح فريقه في الفوز في مباراة الأحد، سيحقق رقماً قياسياً بأكثر لاعبي برشلونة تحقيقاً للانتصارات أمام الغريم التقليدي (20 مباراة).