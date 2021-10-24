تراجع أسعار #الذهب في #السعودية رغم الارتفاع عالميًا

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021،هامشية، رغم مواصلة أسعار المعدن النفيس ارتفاعاتها بالأسواق العالمية لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 216.05 ريال (57.61 دولار)، مقارنة بسعر 216.49 ريال (57.72 دولار) أمس السبت.

وأنخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 189.05 ريال (50.41 دولار)، وذلك مقارنة بسعر 189.43 ريال (50.50 دولار) أمس السبت.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بمستهل تعاملات الأحد في السعودية، إلى نحو 162.04 ريال (43.21 دولار)، بعدما سجل أمس السبت نحو 162.37 ريال (43.29 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.03 ريال (33.61 دولار)، مقارنة بسعر 126.28 ريال (33.67 دولار) أمس السبت.

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الأحد، تراجعًا إلى نحو 6720 ريالًا (1792 دولارًا)، مقارنة بسعر أمس 6733 ريالًا (1795 دولارًا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم الأحد في السعودية، إلى نحو 1512.37 ريال (403.30 دولار)، وذلك مقارنة بسعر 1515 ريالات (404.03 دولار) أمس السبت.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بدعم بيانات اقتصادية ومع ترقب آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إنه أكثر قلقًا إلى حد ما بشأن تسارع التضخم في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال يتوقع عدم استمرار الضغوط التضخمية.

وكشفت بيانات “أي إتش إس ماركت” تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 59.2 نقطة في أكتوبر، ومقابل 60.7 نقطة في سبتمبر، ومقارنة بتوقعات تراجعه هامشيًا عند 60.5 نقطة.

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في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 58.2 نقطة، مقابل 54.9 نقطة في سبتمبر.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.8% أو 14.40 دولار ليصل إلى 1796.30 دولار للأوقية، ليصعد 1.6% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

وهبط مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة هامشية بلغت 0.08% عند 93.695 نقطة.