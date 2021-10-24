وزير_الطاقة: #السعودية قررت أن تكون مصدر الطاقة لكل العالم.. و #الممكلة تقوم بتصنيع سيارة هجينة #قمة_الشباب_الأخضر

قال وزير الطاقة،الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المبادرات البيئية التي طرحت كانت من ولي العهد وبمشاركة فاعلة من كل الجهات ذات العلاقة، لافتا أن العالم يحتاج إلى طاقة نظيفة وطاقة متجددة وسنعمل على دعم التقنيات التي تعزز من حماية البيئة.

وأضاف خلال قمة الشباب الأخضر، أن ولي العهد أكد على أن تكون المملكة قادرة على التعامل مع أزمات المناخ ، وأردنا إشراك العالم في مبادرات التغير المناخي التي أطلقناها، مؤكدا أن المملكة ماضية في رحلة التحول إلى استدامة الطاقة برفقة العالم.

وأضاف أن السعودية قررت أن تكون مصدر الطاقة لكل العالم ، كما تقوم الممكلة تقوم بتصنيع سيارة هجينة تكون وسيطا للطاقة، ونود أن نكون أكبر مورد للهيدروجين في العالم.

وأوضح أن مشاكل الطاقة تكبد العالم الكثير من الخسائر، و700 مليون شخص حول العالم يعانون من نقص مصادر الطاقة ، ويجب أن نوجد حلولا لمشاركة العالم في الحد من الانبعاثات.