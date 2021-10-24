السعودية تعلن موعد إقفال موسم استلام القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأحد، عن قرب انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1443/1442 هـ.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنه سيتم إقفال الموسم بنهاية عمل يوم الخميس 22 ربيع الأول 1443هـ الموافق 28 أكتوبر 2021م.

وحثت المؤسسة العامة للحبوب، المزارعين على سرعة إقفال حساباتهم فور استكمال تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى للمؤسسة استكمال إجراءات التدقيق وصرف المستحقات.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن موعد فتح منصة محصولي لحجز المواعيد بعد استكمال إجراءات تسجيل المزارعين الموسم القادم 1444/1443 هـ.