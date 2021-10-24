“الحقيل”: أطلقنا الإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي “فرص”

أعلن ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، إطلاق لإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، أن الإصدار الرابع من فرص يمكن من خلاله تقديم جراءات مؤتمتة للمستثمر، وتوفير جميع المعلومات عن الفُرص الاستثمارية لدى الأمانات، وذلك سعيا لتحسين مسيرة الاستثمار في القطاع البلدي.

ويتضمن الإصدار الرابع، إجراءات المنافسات العامة، خدمات التأجير المؤقت، تقديم المقترحات الاستثمارية، خدمات أبراج الاتصالات.

للاطلاع على الفرص يمكن الدخول عبر الرابط التالي: http://furas.momra.gov.sa