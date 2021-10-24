متحدث الصحة: ندعو الجميع على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وذلك لأهميتها.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، أن الجرعة التنشيطية متاحة لجميع أفراد المجتمع ممن تجاوز 18 عاما، وأمضى 6 أشهر على الجرعة الثانية.

وشدد على أن تخفيف الإجراءات في المملكة هو أحد مكاسب الالتزام، لافتا إلى أن لقاح الانفلونزا لايتعارض مع لقاح كورونا.

وأشار إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 45 مليون جرعة، لافتا إلى أن هناك 21.1 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.